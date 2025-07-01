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Hakan Çalhanoğlu krizi dinmek bilmiyorum! Şimdi de milli yıldızdan 2 sayfalık açıklama geldi! Öyle şeyler dedi ki...

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibinden ayrılmak istediği bilinirken milli oyuncumuz, takım arkadaşı Lautaro Martinez ve başkan Giuseppe Marotta'nın açıklamalarına 2 sayfalık bir açıklama ile cevap verdi. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu krizi dinmek bilmiyorum! Şimdi de milli yıldızdan 2 sayfalık açıklama geldi! Öyle şeyler dedi ki...
Berker İşleyen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Inter forması giyen ve transfer döneminde Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense yenilgisinin ardından takım arkadaşı Lautaro Martinez ve başkan Giuseppe Marotta'nın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Gelecek ne gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik ayakta duranları anar. En çok bağıranları değil." dedi.

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İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMASI:

Hakan Çalhanoğlu krizi dinmek bilmiyorum! Şimdi de milli yıldızdan 2 sayfalık açıklama geldi! Öyle şeyler dedi ki... 1

"Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik.
Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi.

Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım.
Teşhis: kas yırtığı.

Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi.
Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok.

Dün kaybettik. Ve bu canımı yaktı.
Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm.

Şu an sakat olsam da, maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için.
Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu.

Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu.
Ağır sözlerdi.
Bölücüydü, birleştirici değil.

Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım.
Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum.
Lafla değil, icraatla konuştum.

Her görüşe saygı duyarım - özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne.
Ama saygı tek taraflı değildir.

Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim.
Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir.

Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim.

Geçmişte teklifler geldi - çok cazip teklifler. Ama kaldım.
Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum.
Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum.

Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim.
Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.

Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum.
Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum."

Hakan Çalhanoğlu krizi dinmek bilmiyorum! Şimdi de milli yıldızdan 2 sayfalık açıklama geldi! Öyle şeyler dedi ki... 2

Hakan Çalhanoğlu krizi dinmek bilmiyorum! Şimdi de milli yıldızdan 2 sayfalık açıklama geldi! Öyle şeyler dedi ki... 3

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