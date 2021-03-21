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Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı uçurdu

21.03.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan, Fiorentina'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 3-2 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı uçurdu

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Milan 3-2 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Ibrahimovic, 57. dakikada Brahim ve 73. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Fiorentina'nın sayılarını ise 17. dakikada Pulgar ile 51. dakikada Ribery kaydetti.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 33 maçta 7 gol ve 11 asistlik performansa ulaştı.

Bu sonucun ardından puanını 59 yapan Milan, 1 maçı eksik olan Inter'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Fiorentina ise 29 puanda kaldı.

Serie A'nın 29. haftasında Milan evinde Sampdoria'yı konuk edecekken Fiorentina ise Genoa deplasmanına gidecek.

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