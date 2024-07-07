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Hakan Çalhanoğlu, Montella'yı hedef aldı! ''Keşke geri çekilmeseydik'' diyerek sitem etti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.07.2024 00:37
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Maçın ardından konuşan Hakan Çalhanoğlu, taktik anlayışımızı eleştirdi.

Hakan Çalhanoğlu, Montella'yı hedef aldı! ''Keşke geri çekilmeseydik'' diyerek sitem etti...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile oynadı. Milliler ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

"KEŞKE GERİ ÇEKİLMESEYDİK..."

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Takımın taktiğine eleştirilerde bulunan Hakan Çalhanoğlu, "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." açıklamasını yaptı.

"MAALESEF BURAYA KADARMIŞ"

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Sözlerine devam eden Çalhanoğlı, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal." ifadelerini kullandı.

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