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Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisi yok! İnter'de damga vurdu... Kasım ayının oyuncusu seçildi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.12.2024 19:59
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İtalya Serie A ekiplerinden İnter formasını terleten Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kasım ayının oyuncusu seçildi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisi yok! İnter'de damga vurdu... Kasım ayının oyuncusu seçildi!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen Inter'de ayın oyuncusu, kasımda Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Leipzig, İtalya liginde ise Venezia ve Napoli maçlarında görev aldı.

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Arsenal karşılaşmasında penaltıdan rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, Napoli'ye karşı ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı.

Bu sezon Inter formasıyla 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Serie A Hakan Çalhanoğlu
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