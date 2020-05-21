Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray beğenisi

Milan'ın 10 numaralı Milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Twitter'da bir Galatasaray taraftarının paylaşımını beğendi.

Zaman zaman transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'ndan sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Türk futbolcu, Twitter'da ''Bir de Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmıcak'' paylaşımını beğendi.