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Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarının hayallerini yıkan açıklama

Türkiye'ye gelerek transfer görüşmelerinde bulunan Hakan Çalhanoğlu, yapılan istişarelerin ardından sonuç alamayınca İtalya'ya dönüp Inter'in hazırlık kampına katılmıştı. Yaşanan süreç hakkında konuşan Hakan, hiçbir takımın teklifini düşünmediğini söyleyerek büyük ters köşe yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarının hayallerini yıkan açıklama
Emre Şen

İtalya Ligi takımlarından Inter'in yeni sezon öncesi kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan ve Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

"HEP BURADA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Hakan Çalhanoğlu ndan Fenerbahçe taraftarının hayallerini yıkan açıklama 1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile telefonda görüşen Hakan Çalhanoğlu, bu iddiaları yalanlayacak cinsten konuştu.

"Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak." dedi.

INTER İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Hakan Çalhanoğlu ndan Fenerbahçe taraftarının hayallerini yıkan açıklama 2

Ayrıca milli futbolcu "Sözleşme yenilemesi mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu
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