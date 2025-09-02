Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a tepkili gönderme! O gönderiye beğeni attı

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Inter ile görüşmeler yapan Galatasaray, İtalyan kulübünden transfer için onay alamadı.

Milli Takım kampına, Inter'i ikna etmek için geç katılan 31 yaşındaki oyuncu, istediği sonucu elde edemedi.

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Bu gelişmelerin ardından Çalhanoğlu'nun sosyal medyada, "Galatasaray'a gelmek için aylardır çabalayan, maaşında ciddi fedakârlık yapıp takımına rest çeken Hakan Çalhanoğlu'nu 2-3 milyon euro için almayacaksanız, bu sizin ayıbınız olsun" şeklindeki bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.