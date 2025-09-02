SPOR

  2. SPOR
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a tepkili gönderme! O gönderiye beğeni attı

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun ismi Galatasaray ile anılırken milli futbolcudan sosyal medyadan beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Inter ile görüşmeler yapan Galatasaray, İtalyan kulübünden transfer için onay alamadı.

Milli Takım kampına, Inter'i ikna etmek için geç katılan 31 yaşındaki oyuncu, istediği sonucu elde edemedi.

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Hakan Çalhanoğlu ndan Galatasaray a tepkili gönderme! O gönderiye beğeni attı 1

Bu gelişmelerin ardından Çalhanoğlu'nun sosyal medyada, "Galatasaray'a gelmek için aylardır çabalayan, maaşında ciddi fedakârlık yapıp takımına rest çeken Hakan Çalhanoğlu'nu 2-3 milyon euro için almayacaksanız, bu sizin ayıbınız olsun" şeklindeki bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
transfer Hakan Çalhanoğlu son dakika galatasaray
En Çok Aranan Haberler

