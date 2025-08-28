Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ancak Inter'in istediği 35 milyon Euro bonservis nedeniyle takımda kalan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı kafaları karıştırdı.

ASLAN PAYLAŞIMI YAPTI

Türkiye'ye dönmek istediği bilinen Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından 'Aslan' paylaşımı yaparak Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

TÜM AİLESİNİ ETİKETLEDİ

Instagram hesabından 5 aslan fotoğrafı paylaşan ve 'Aile' yazan Hakan Çalhanoğlu, 3 çocuğu ve eşini bu fotoğrafa etiketledi. Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.