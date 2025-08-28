SPOR

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan fakat Inter'in istediği yüksek bonservis sebebiyle iptal olan görüşmeler Hakan'ı mutsuz etmişti. Türkiye'ye dönmek isteyen milli futbolcudan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ancak Inter'in istediği 35 milyon Euro bonservis nedeniyle takımda kalan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı kafaları karıştırdı.

ASLAN PAYLAŞIMI YAPTI

Hakan Çalhanoğlu ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım! 1

Türkiye'ye dönmek istediği bilinen Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından 'Aslan' paylaşımı yaparak Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

TÜM AİLESİNİ ETİKETLEDİ

Instagram hesabından 5 aslan fotoğrafı paylaşan ve 'Aile' yazan Hakan Çalhanoğlu, 3 çocuğu ve eşini bu fotoğrafa etiketledi. Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

