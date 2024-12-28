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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yakından ilgilendirecek transfer açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.12.2024 10:32
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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, futbolculuk kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisini isteyen diğer takımlara kapıyı kapatan Hakan, futbolu Inter'de bırakmak istediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yakından ilgilendirecek transfer açıklaması!
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, verdiği röportajda geleceğine dair konuştu. Kariyerinin bir döneminde Galatasaray'a transfer olacağı hakkında iddialar bulunan Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılılara kapıyı kapattı.

"INTER'İ HEP SEVMİŞİMDİR"

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"Inter'de ne oldu, her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Milan'dan buraya transfer olmak kolay değil. Ama geçmişte bile Inter'i hep sevmişimdir. Inter formasını giydiğim ilk andan itibaren kariyerime damga vuran ve beni şu anda olduğum futbolcu yapan olağanüstü bir yolculuk başladı."

"UMARIM KARİYERİMİ BURADA TAMAMLARIM"

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"Artık çok genç bir futbolcu da değilim, umarım kariyerimi burada tamamlarım. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama benim umudum bu. Kesinlikle mümkün olduğunca uzun süre burada kalacağım."
BAYERN İÇİN İTİRAF

Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu galatasaray
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