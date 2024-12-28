Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yakından ilgilendirecek transfer açıklaması!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, verdiği röportajda geleceğine dair konuştu. Kariyerinin bir döneminde Galatasaray'a transfer olacağı hakkında iddialar bulunan Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılılara kapıyı kapattı.

"INTER'İ HEP SEVMİŞİMDİR"

"Inter'de ne oldu, her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Milan'dan buraya transfer olmak kolay değil. Ama geçmişte bile Inter'i hep sevmişimdir. Inter formasını giydiğim ilk andan itibaren kariyerime damga vuran ve beni şu anda olduğum futbolcu yapan olağanüstü bir yolculuk başladı."

"UMARIM KARİYERİMİ BURADA TAMAMLARIM"

"Artık çok genç bir futbolcu da değilim, umarım kariyerimi burada tamamlarım. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama benim umudum bu. Kesinlikle mümkün olduğunca uzun süre burada kalacağım."

BAYERN İÇİN İTİRAF