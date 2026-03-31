Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor! Bir ilki başardı

Türk futbolunda bir devir kapandı, yeni bir efsane zirveye kuruldu! A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı formayla "kaptan" olarak en çok maça çıkan oyuncu unvanını ele geçirdi.
Tam 37. kez sahaya liderlik pazubendiyle çıkan dünya yıldızı, efsane isim Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak Milli Takım tarihinin bu alandaki en büyük ismi oldu.
Yıllardır istikrarlı performansı ve Avrupa'daki başarılarıyla göğsümüzü kabartan Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım’da da unutulmazlar arasına girdi. Daha önce 36 maçla "en çok kaptanlık yapan oyuncu" unvanını elinde bulunduran efsane savunmacı Bülent Korkmaz, yerini Hakan Çalhanoğlu’na bıraktı. 37. kez takımın başında sahaya çıkan Hakan, bu başarısıyla Türk futbol tarihinin en önemli istatistiklerinden birine imza attı.
