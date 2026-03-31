Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor! Bir ilki başardı

Türk futbolunda bir devir kapandı, yeni bir efsane zirveye kuruldu! A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı formayla "kaptan" olarak en çok maça çıkan oyuncu unvanını ele geçirdi.

KAPTANLARIN KAPTANI HAKAN ÇALHANOĞLU! TARİHE GEÇEN REKOR: 37. KEZ LİDERLİK PAZUBENDİYLE SAHADA

Tam 37. kez sahaya liderlik pazubendiyle çıkan dünya yıldızı, efsane isim Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak Milli Takım tarihinin bu alandaki en büyük ismi oldu.

BÜLENT KORKMAZ’IN REKORU TARİHE GÖMÜLDÜ

Yıllardır istikrarlı performansı ve Avrupa'daki başarılarıyla göğsümüzü kabartan Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım’da da unutulmazlar arasına girdi. Daha önce 36 maçla "en çok kaptanlık yapan oyuncu" unvanını elinde bulunduran efsane savunmacı Bülent Korkmaz, yerini Hakan Çalhanoğlu’na bıraktı. 37. kez takımın başında sahaya çıkan Hakan, bu başarısıyla Türk futbol tarihinin en önemli istatistiklerinden birine imza attı.