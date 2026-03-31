Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor! Bir ilki başardı

A Milli Takımımızın sahadaki beyni ve lideri Hakan Çalhanoğlu, Kosova ile oynanan kritik müsabakada ay-yıldızlı formayla adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Tecrübeli yıldız, efsane kaptan Bülent Korkmaz'ın rekorunu geride bırakarak Milli Takım tarihinin yeni zirvesine yerleşti.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

Türk futbolunda bir devir kapandı, yeni bir efsane zirveye kuruldu! A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı formayla "kaptan" olarak en çok maça çıkan oyuncu unvanını ele geçirdi.

KAPTANLARIN KAPTANI HAKAN ÇALHANOĞLU! TARİHE GEÇEN REKOR: 37. KEZ LİDERLİK PAZUBENDİYLE SAHADA

Hakan Çalhanoğlu ndan rekor! Bir ilki başardı 1

Tam 37. kez sahaya liderlik pazubendiyle çıkan dünya yıldızı, efsane isim Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak Milli Takım tarihinin bu alandaki en büyük ismi oldu.

BÜLENT KORKMAZ’IN REKORU TARİHE GÖMÜLDÜ

Hakan Çalhanoğlu ndan rekor! Bir ilki başardı 2

Yıllardır istikrarlı performansı ve Avrupa'daki başarılarıyla göğsümüzü kabartan Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım’da da unutulmazlar arasına girdi. Daha önce 36 maçla "en çok kaptanlık yapan oyuncu" unvanını elinde bulunduran efsane savunmacı Bülent Korkmaz, yerini Hakan Çalhanoğlu’na bıraktı. 37. kez takımın başında sahaya çıkan Hakan, bu başarısıyla Türk futbol tarihinin en önemli istatistiklerinden birine imza attı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
