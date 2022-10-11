SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklama! Herkes şaşıp kaldı...

Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklama! Herkes şaşıp kaldı...

11.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde ilginç ifadeler kullandı. Inter'in büyüklüğünden bahseden milli oyuncu, tüm dünyada yankı bulan açıklamalar yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklama! Herkes şaşıp kaldı...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Inter, Barcelona'yı Hakan golüyle 1-0 mağlup etmişti. Bu kez İspanya'da karşılaşacak 2 takımın maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu'ndan cesur açıklamar geldi.

"BARCELONA MAÇINI ÇOK ÖNEMSEDİK"

429215

"Barcelona maçından önce mental hazırlığı çok önemsedik. Çünkü rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz. Önemli oyuncuları var ve topla birlikteyken de çok güçlüler. Ama mental olarak hazırsanız başarabilirsiniz. Biz sahada her şeyimizi vererek mücadele ediyoruz"

"PEK ÇOK TAKIMIN ŞANSI YOK"

interde-hakan-calhanoglu--318_2-41

"Maçın deplasmanda oynanacak olması biraz zorlayıcı olabilir. Ama 90 dakika çalışır ve her şeyimizi verirsek bize karşı pek çok takımın şansı olduğunu düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milan, Juventus'u 2 golle devirdi!Milan, Juventus'u 2 golle devirdi!
F.Bahçe'den ayrılan Pereira'nın yeni adresi ağızları açık bıraktı!F.Bahçe'den ayrılan Pereira'nın yeni adresi ağızları açık bıraktı!
Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...
Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu barcelona Mehmet Dinçerler ligi forması maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...

'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Resmi açıklama geldi! Cristiano Ronaldo ve Galatasaray...

Resmi açıklama geldi! Cristiano Ronaldo ve Galatasaray...

Icardi'nin paylaşımı bardağı taşırdı! Dönmesi...

Icardi'nin paylaşımı bardağı taşırdı! Dönmesi...

Türkiye'nin konuştuğu Ahmet Çakar iddiası!

Türkiye'nin konuştuğu Ahmet Çakar iddiası!

Mbappe ile PSG arasında kıyamet koptu! Hem ihanet, hem transfer...

Mbappe ile PSG arasında kıyamet koptu! Hem ihanet, hem transfer...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.