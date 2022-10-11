Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklama! Herkes şaşıp kaldı...

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Inter, Barcelona'yı Hakan golüyle 1-0 mağlup etmişti. Bu kez İspanya'da karşılaşacak 2 takımın maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu'ndan cesur açıklamar geldi.

"BARCELONA MAÇINI ÇOK ÖNEMSEDİK"

"Barcelona maçından önce mental hazırlığı çok önemsedik. Çünkü rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz. Önemli oyuncuları var ve topla birlikteyken de çok güçlüler. Ama mental olarak hazırsanız başarabilirsiniz. Biz sahada her şeyimizi vererek mücadele ediyoruz"

"PEK ÇOK TAKIMIN ŞANSI YOK"

"Maçın deplasmanda oynanacak olması biraz zorlayıcı olabilir. Ama 90 dakika çalışır ve her şeyimizi verirsek bize karşı pek çok takımın şansı olduğunu düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



