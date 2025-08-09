Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ismi, bu yaz transfer döneminde sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de görüşen Hakan Çalhanoğlu'nun transferi Inter'in istediği yüksek bonservis yüzünden iptal olduğu konuşulmuştu. Hakan'dan bu konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

"ALİ BEY'LE NEZAKETEN GÖRÜŞTÜM"

Hakan Çalhanoğlu, Ekol Sports'a yaptığı açıklamada, "Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Beyle görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum" dedi.

"BEN GALATASARAYLIYIM"

Milli futbolcu ayrıca, "Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli." şeklinde konuştu.