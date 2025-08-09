SPOR

Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu'nun Ali Koç ile görüştüğü öğrenilmişti. Sarı-lacivertlilere transfer olacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialara yanıt geldi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ismi, bu yaz transfer döneminde sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de görüşen Hakan Çalhanoğlu'nun transferi Inter'in istediği yüksek bonservis yüzünden iptal olduğu konuşulmuştu. Hakan'dan bu konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

"ALİ BEY'LE NEZAKETEN GÖRÜŞTÜM"

Hakan Çalhanoğlu ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım" 1

Hakan Çalhanoğlu, Ekol Sports'a yaptığı açıklamada, "Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Beyle görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum" dedi.

"BEN GALATASARAYLIYIM"

Hakan Çalhanoğlu ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım" 2

Milli futbolcu ayrıca, "Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli." şeklinde konuştu.

