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Hakan Çalhanoğlu'nu görenler tanıyamadı! Tarzını değiştirdi

Inter'in yeni sezon kampına katılan Hakan Çalhanoğlu, performansından önce imaj değişikliğiyle gündem oldu. Saçlarını neredeyse sıfıra vuran milli yıldızın bandanalı yeni tarzı futbolseverlerin dikkatini çekerken, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nu görenler tanıyamadı! Tarzını değiştirdi
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Hakan Çalhanoğlu, kulübü Inter'in hazırlık kampına katıldı. Çalışmalarına başlayan yıldız futbolcunun yeni imajı futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

NEREDEYSE SIFIRA VURDU

Hakan Çalhanoğlu nu görenler tanıyamadı! Tarzını değiştirdi 1

Saçlarını oldukça kısalttığı görülen ve neredeyse sıfıra vuran Çalhanoğlu'nun kulüp tesislerine de taktığı bandanayla gelmesi yeni tarz yorumlarına neden oldu.

2021 yazında Milan'dan Inter'e bedelsiz şekilde katılan 32 yaşındaki futbolcu; 2 Serie A, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Internazionale Hakan Çalhanoğlu saç kesimi son dakika
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