Hakan Çalhanoğlu'nu görenler tanıyamadı! Tarzını değiştirdi

A Milli Takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Hakan Çalhanoğlu, kulübü Inter'in hazırlık kampına katıldı. Çalışmalarına başlayan yıldız futbolcunun yeni imajı futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

NEREDEYSE SIFIRA VURDU

Saçlarını oldukça kısalttığı görülen ve neredeyse sıfıra vuran Çalhanoğlu'nun kulüp tesislerine de taktığı bandanayla gelmesi yeni tarz yorumlarına neden oldu.

2021 yazında Milan'dan Inter'e bedelsiz şekilde katılan 32 yaşındaki futbolcu; 2 Serie A, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.