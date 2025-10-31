SPOR

Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek artık imkansız! İtalyanlar tam sayfa duyurdu

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, bugünkü sayısında Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu’na tam sayfa yer ayırarak övgülerde bulundu. Gazete, milli futbolcuyu ‘Maçların kaderini değiştiren isim, Inter'in oyun aklı ve lideri’ olarak tanımladı. İtalya'da manşetlere çıkan Hakan Çalhanoğlu için Inter taraftarı 'satılamaz' şeklinde vurgu yaptı.

Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
İtalya Serie A’nın 9’uncu haftasında Inter sahasında Fiorentina’yı 3-0 ile geçerek zirve takibine devam etmişti. Mavi-siyahlı ekipte, attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

"HİÇ BU KADAR FORMDA OLMAMIŞTI"

Bu sezon, Inter formasıyla çıktığı 10 maçta; 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Lautaro Martinez ile takımın en skorer ismi konumunda. ‘Hiç bu kadar formda olmamıştı’ başlığıyla yayımlanan analizde, yıldız oyuncunun hem oyun kurma hem de skor katkısı açısından kariyerinin zirvesinde olduğu ifade edildi.

Corriere dello Sport, Fiorentina maçında Hakan'ın uzaktan attığı golle karşılaşmanın kaderini değiştirdiğini ve Inter’e galibiyeti getirdiğini yazdı. Gazete, bu golü “maçın dengelerini bozan yıldırım etkisi” olarak nitelendirdi. Haberde ayrıca; Türk futbolcunun liderlik duruşu, karakteri ve takım üzerindeki etkisi ön plana çıkarıldı.

Hakan Çalhanoğlu
