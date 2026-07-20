İspanya'nın kasasına dev servet! FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin elde ettiği gelir de belli oldu

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği FIFA 2026 Dünya Kupası, İspanya-Arjantin karşılaşmasıyla son buldu. İspanya şampiyonluk kupasını kaldırırken kazandığı dev gelir dudak uçuklattı.

50 MİLYON DOLARLIK DEV ÖDÜL

Dün akşam gerçekleşen final mücadelesi 120 dakika sürdü. İspanya, Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Nefes'te yer alan haber göre; İspanya Milli Takımı, şampiyonluk kupasının yanı sıra FIFA’dan 50 milyon dolarlık ödülü de kasasına koydu.

ARJANTİN, İNGİLTERE VE FRANSA DA MİLYONLARCA DOLARI KASAYA KOYDU

Dünya Kupası’nda ikinci sırayı alan Arjantin 33 milyon dolar kazanırken, turnuvayı üçüncü tamamlayan İngiltere 29 milyon dolar, dördüncü olan Fransa ise 27 milyon dolarlık ödül aldı.

Organizasyonda 5 ila 8. sıralar arasında yer alan Norveç, Belçika, Fas ve İsviçre’nin her biri 19 milyon dolar elde etti.

9-16. sıralarda bulunan Meksika, Kolombiya, Brezilya, ABD, Portekiz, Kanada, Mısır ve Paraguay ise 15 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

TÜRKİYE 9 MİLYON DOLAR ELDE ETTİ

Turnuvaya grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı’nın kazandığı miktar da netleşti. Türkiye, 2026 Dünya Kupası performansı sonrası FIFA’dan 9 milyon dolar gelir elde etti.

17-32. sıralar arasında yer alan Hollanda, Almanya, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Japonya, Avustralya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Ekvador, Güney Afrika, İsveç, Bosna Hersek, Cezayir, Senegal ve Yeşil Burun Adaları ise 11 milyon dolar kazandı.

33-48. sıralar arasında turnuvayı tamamlayan Türkiye’nin yanı sıra İran, Güney Kore, İskoçya, Uruguay, Suudi Arabistan, Çekya, Yeni Zelanda, Katar, Curaçao, Panama, Ürdün, Haiti, Özbekistan, Tunus ve Irak’ın elde ettiği ödül ise 9 milyon dolar olarak açıklandı.