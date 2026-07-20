Lamine Yamal: "Annem beni 16 yaşında doğurdu, babam hurda toplardı"

Dünya Kupası'nın İspanya'ya gelmesinde büyük rol oynayan ve sadece tarihi finalden 6 gün önce 19 yaşına giren Lemina Yamal, maçın ardından yaptığı açıklamalarla bir kez daha tüm dünyanın gündemine oturdu.

'BASKI' SORUSUNA OLAY YANIT

Dünyanın izlediği ve hakkında konuştuğu Lamine Yamal, bir muhabirin İspanya takımını sırtlama baskısıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda çok çarpıcı bir yanıt verdi.

"ASIL BASKI BUYDU"

Yamal, "Annem beni 16 yaşındayken doğurdu, asıl baskı o. Babam sokaktan yiyecek getirmek için eşyaları toplardı, o baskı. Benim yapmam gereken tek şey futbol oynamak" ifadelerini kullandı.

YOKLUKLARLA DOLU BİR YAŞAM

Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinden Katalonya'ya geldi ve Yamal yaklaşık 3 yaşındayken anne babası ayrıldıktan sonra ailesini geçindirmek için fast food da dâhil olmak üzere çeşitli hizmet sektöründe çalıştı.

Babası Mounir Nasraoui ise Fas'tan küçük bir çocukken İspanya'ya geldi ve geçimini sağlamak için hurda toplama da dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştı.

Yamal, Barselona yakınlarındaki Mataro'da, işçi sınıfı göçmenlerin yaşadığı Rocafonda mahallesinde, mutfak ve yatak odasının neredeyse tek bir oda olduğu kadar küçük bir dairede büyüdü.