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Lamine Yamal: "Annem beni 16 yaşında doğurdu, babam hurda toplardı"

Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın bir muhabirin üzerindeki baskıyı nasıl kontrol ettiği sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Yamal, İspanyol takımın yıldızı olmanın üzerinde yarattığı baskıyı aile geçmişiyle kıyasladı.

Lamine Yamal: "Annem beni 16 yaşında doğurdu, babam hurda toplardı"
Devrim Karadağ
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Dünya Kupası'nın İspanya'ya gelmesinde büyük rol oynayan ve sadece tarihi finalden 6 gün önce 19 yaşına giren Lemina Yamal, maçın ardından yaptığı açıklamalarla bir kez daha tüm dünyanın gündemine oturdu.

'BASKI' SORUSUNA OLAY YANIT

Dünyanın izlediği ve hakkında konuştuğu Lamine Yamal, bir muhabirin İspanya takımını sırtlama baskısıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda çok çarpıcı bir yanıt verdi.

Lamine Yamal: "Annem beni 16 yaşında doğurdu, babam hurda toplardı" 1

"ASIL BASKI BUYDU"

Yamal, "Annem beni 16 yaşındayken doğurdu, asıl baskı o. Babam sokaktan yiyecek getirmek için eşyaları toplardı, o baskı. Benim yapmam gereken tek şey futbol oynamak" ifadelerini kullandı.

YOKLUKLARLA DOLU BİR YAŞAM

Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinden Katalonya'ya geldi ve Yamal yaklaşık 3 yaşındayken anne babası ayrıldıktan sonra ailesini geçindirmek için fast food da dâhil olmak üzere çeşitli hizmet sektöründe çalıştı.

Lamine Yamal: "Annem beni 16 yaşında doğurdu, babam hurda toplardı" 2

Babası Mounir Nasraoui ise Fas'tan küçük bir çocukken İspanya'ya geldi ve geçimini sağlamak için hurda toplama da dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştı.

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Yamal, Barselona yakınlarındaki Mataro'da, işçi sınıfı göçmenlerin yaşadığı Rocafonda mahallesinde, mutfak ve yatak odasının neredeyse tek bir oda olduğu kadar küçük bir dairede büyüdü.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya dünya kupası Lamine Yamal
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