Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden zehir zemberek açıklama!

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan çıkamayarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımımızda yankılar sürüyor. Oynanan iki maçta gol sevinci yaşayamayan ve beklentilerin çok altında kalan Ay-Yıldızlı ekipte, en yoğun eleştiri alan isimlerin başında takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu geliyor.

EŞİNDEN TARAFTARA SİTEM DOLU MESAJ

Paraguay mağlubiyetinin ve kesinleşen vedanın ardından sosyal medyada ve spor kamuoyunda adeta linç kampanyasına maruz kalan Inter'in yıldız oyuncusuna en büyük destek, hayat arkadaşı Sinem Çalhanoğlu'ndan geldi. Giderek artan dozajdaki eleştirilere ve hedef göstermelere sessiz kalamayan Sinem Çalhanoğlu, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"DÜN GURUR DUYDUĞUNUZ KAPTANIN AYNISI"

Başarıların çabuk unutulduğunu ve vefasızlık yapıldığını savunan Sinem Çalhanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ne çabuk unuttunuz... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı."