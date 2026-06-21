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Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden zehir zemberek açıklama!

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında hayal kırıklığı yaratarak veda eden A Milli Takımımızda, faturanın kesildiği isimlerin başında gelen kaptan Hakan Çalhanoğlu'na eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan kalkan geldi. Gelen ağır eleştirilere sosyal medya üzerinden isyan eden Sinem Çalhanoğlu, taraftarlara "Dün gurur duyduğunuz kaptan..." sözleriyle sitem etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden zehir zemberek açıklama!
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan çıkamayarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımımızda yankılar sürüyor. Oynanan iki maçta gol sevinci yaşayamayan ve beklentilerin çok altında kalan Ay-Yıldızlı ekipte, en yoğun eleştiri alan isimlerin başında takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu geliyor.

EŞİNDEN TARAFTARA SİTEM DOLU MESAJ

Paraguay mağlubiyetinin ve kesinleşen vedanın ardından sosyal medyada ve spor kamuoyunda adeta linç kampanyasına maruz kalan Inter'in yıldız oyuncusuna en büyük destek, hayat arkadaşı Sinem Çalhanoğlu'ndan geldi. Giderek artan dozajdaki eleştirilere ve hedef göstermelere sessiz kalamayan Sinem Çalhanoğlu, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"DÜN GURUR DUYDUĞUNUZ KAPTANIN AYNISI"

Başarıların çabuk unutulduğunu ve vefasızlık yapıldığını savunan Sinem Çalhanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ne çabuk unuttunuz... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı."

Hakan Çalhanoğlu nun eşinden zehir zemberek açıklama! 1

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Hakan Çalhanoğlu dünya kupası milli takım
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