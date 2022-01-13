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Hakan Çalhanoğlu'nun kupa sevinci! Inter, Juventus'u son dakikada devirdi

13.01.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Süper Kupası finalinde, temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı son dakika golüyle Inter 2-1 kazandı ve kupaya ulaştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun kupa sevinci! Inter, Juventus'u son dakikada devirdi

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan final müsabakasında, 2020-2021 sezonu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Inter ile İtalya Kupası galibi Juventus kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 25. dakikasında Juventus, ABD'li oyuncu Weston Mckennie'nin golüyle öne geçti: 0-1.

Inter, bu gole 35. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez'in penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında da eşitlik bozulmayınca karşılama uzatma devrelerine gitti.

Uzatma devrelerinin son bölümünde Inter'in Şilili golcüsü Alexis Sanchez, 120+1. dakikada Inter'e galibiyeti ve kupayı getiren golü attı.

Finalde Juventus'u 2-1 yenen Inter, İtalya Süper Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü. Inter kupayı en son 2010 yılında kazanmıştı.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada mücadele etti. Inter'in kazandığı bu kupa, aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinde İtalya'da kazandığı ilk kupa oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Hakan Çalhanoğlu
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