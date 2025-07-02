Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı Galatasaray taraftarını harekete geçirdi! Bu sefer geliyor mu?

Galatasaray'da en sıcak transfer olan Hakan Çalhanoğlu konusunda her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılara transfer olmak için elinden gelen her şeyi yapan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in kendisi için yüksek bonservis isteğini bir türlü kıramıyor.

"BIRAKIN GALATASARAY'A GİDEYİM"

Inter başkanıyla yaptığı özel görüşmede Galatasaray'a gitmek için kolaylık isteyen Hakan Çalhanoğlu istediği yanıtı alamamıştı. Inter için önemli bir futbolcu olduğu için 35 milyon Euro istediğini söyleyen Inter başkanı, Hakan Çalhanoğlu'nun umutlarını tüketmişti.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO ÖNERDİ

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 15 milyon Euro önerdiği fakat bu teklifin reddedildiği ortaya çıktı. Inter'in indirime yanaşmadığı Hakan Çalhanoğlu için yeni bir gelişme yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN PAYLAŞIM! "YOLCU..."

Eşi Sinem Çalhanoğlu'nun çocuklarıyla birlikte paylaştığı sessiz fotoğrafı alıntılayan Hakan Çalhanoğlu, aynı fotoğrafa "Yolcu" isimli şarkıyı ekledi. Çalhanoğlu'nun bu hamlesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.