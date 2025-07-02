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Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı Galatasaray taraftarını harekete geçirdi! Bu sefer geliyor mu?

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Hakan Çalhanoğlu konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Inter başkanıyla transferi için konuşan Hakan Çalhanoğlu, ''35 milyon Euro getirsinler'' cevabını almıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı Galatasaray taraftarını harekete geçirdi! Bu sefer geliyor mu?
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Galatasaray'da en sıcak transfer olan Hakan Çalhanoğlu konusunda her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılara transfer olmak için elinden gelen her şeyi yapan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in kendisi için yüksek bonservis isteğini bir türlü kıramıyor.

"BIRAKIN GALATASARAY'A GİDEYİM"

Hakan Çalhanoğlu nun paylaşımı Galatasaray taraftarını harekete geçirdi! Bu sefer geliyor mu? 1

Inter başkanıyla yaptığı özel görüşmede Galatasaray'a gitmek için kolaylık isteyen Hakan Çalhanoğlu istediği yanıtı alamamıştı. Inter için önemli bir futbolcu olduğu için 35 milyon Euro istediğini söyleyen Inter başkanı, Hakan Çalhanoğlu'nun umutlarını tüketmişti.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO ÖNERDİ

Hakan Çalhanoğlu nun paylaşımı Galatasaray taraftarını harekete geçirdi! Bu sefer geliyor mu? 2

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 15 milyon Euro önerdiği fakat bu teklifin reddedildiği ortaya çıktı. Inter'in indirime yanaşmadığı Hakan Çalhanoğlu için yeni bir gelişme yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN PAYLAŞIM! "YOLCU..."

Hakan Çalhanoğlu nun paylaşımı Galatasaray taraftarını harekete geçirdi! Bu sefer geliyor mu? 3

Eşi Sinem Çalhanoğlu'nun çocuklarıyla birlikte paylaştığı sessiz fotoğrafı alıntılayan Hakan Çalhanoğlu, aynı fotoğrafa "Yolcu" isimli şarkıyı ekledi. Çalhanoğlu'nun bu hamlesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

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