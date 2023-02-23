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Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere adadı

23.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında oynanan Inter-Porto karşılaşmasında, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı.

Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere adadı
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda İtalyan takımı Inter’in Portekiz temsilcisi Porto’yu 1-0 yendiği karşılaşmada, sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, depremzedeleri unutmadı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından kazandığı ’maçın en değerli oyuncusu’ ödülünü depremden zarar gören vatandaşlara adadı.

Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle" notunu ekledi.

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