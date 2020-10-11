Hakan Çalhanoğlu: Oyundan hiç kopmadık

A Milli Takımımızın tecrübeli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"KENDİ YAPTIĞIMIZ HATADAN GOL YEDİK"

Daha iyi oynayan taraf olduğumuzu belirten Hakan, "Kendi yaptığımız hatadan gol yedik. oyundan kopmadık. Daha iyi oynadık. Cengiz'in girmesiyle etkili olduk. Hocanın değişiklikleri güzel oldu. Önemli olan burada kaybetmemekti. Önümüzdeki maçı kazanacağız. İkinci yarıda çok iyi oynadık, pes etmedik. Bu mücadeleyi öteki maçlarda da gösteririz." dedi.

