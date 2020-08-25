Hakan Çalhanoğlu Serie A'da temmuz ayının futbolcusu seçildi

İtalya Serie A ekibi Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur... Pandemi sonrası gösterdiği performansla Milano ekibinin çıkışında büyük pay sahibi olan milli futbolcu, İtalyan Futbolcular Derneği tarafından Serie A'da temmuz ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Hakan Çalhanoğlu, pandemi arası sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'ya damga vurdu. Yıldız 10 numara, temmuz ayında 5 gol, 6 asistlik performansıyla takımının attığı 11 gole doğrudan katkıda bulundu.
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