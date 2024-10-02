Hakan Çalhanoğlu, Sneijder'den sonra ilki başardı! İnter sahasında kazandı

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, sahasında Kızılyıldız’ı konuk etti.

Mücadele 4-0 Inter lehine sona erdi. Maçta goller; 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 59. dakikada Arnautovic, 71 dakikada Martinez ve 78. dakikada Taremi’den geldi.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11 başladığı maçta 70 dakika forma giydi.

SNEIJDER'DEN SONRA BİR İLK

Karşılaşmada enfes bir frikik golüne imza atan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder’den (Nisan 2010) bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Inter formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Inter, ikinci maçında 4 puana ulaştı. Kızılyıldız ise henüz puanla tanışamadı.

Inter, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Young Boys’a konuk olacak. Kızılyıldız ise aynı haftada Monaco deplasmanına gidecek.