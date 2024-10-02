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Hakan Çalhanoğlu, Sneijder'den sonra ilki başardı! İnter sahasında kazandı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 00:08
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Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçında Inter ile Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun gol attığı maçta Inter 4-0 kazandı.

Hakan Çalhanoğlu, Sneijder'den sonra ilki başardı! İnter sahasında kazandı
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, sahasında Kızılyıldız’ı konuk etti.

Mücadele 4-0 Inter lehine sona erdi. Maçta goller; 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 59. dakikada Arnautovic, 71 dakikada Martinez ve 78. dakikada Taremi’den geldi.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11 başladığı maçta 70 dakika forma giydi.

SNEIJDER'DEN SONRA BİR İLK

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Karşılaşmada enfes bir frikik golüne imza atan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder’den (Nisan 2010) bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Inter formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Inter, ikinci maçında 4 puana ulaştı. Kızılyıldız ise henüz puanla tanışamadı.

Inter, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Young Boys’a konuk olacak. Kızılyıldız ise aynı haftada Monaco deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu inter şampiyonlar ligi
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