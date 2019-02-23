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Hakan Çalhanoğlu: Tanıdığım en güçlü kadınsın...

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Merve Sanay'a attığı mesajlar ifşa olan futbolcu Hakan Çalhanoğlu eşinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu: Tanıdığım en güçlü kadınsın...

Sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın Instagram hesabı geçtiğimiz hafta hacklenmiş ve futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yazıştığı mesajlar ortaya çıkmıştı. Sanay o mesajların yazıldığı dönem Hakan Çalhanoğlu'nun eşiyle arasının bozuk olduğunu artık görüşmediklerini söylemişti.

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Hakan Çalhanoğlu ise bu mesajlarla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Hakan Çalhanoğlu çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmiş, ani bir kararla da 3 aylık hamile eşinden boşanmaya karar vermişti. Ancak daha sonra ise ilişkilerine ikinci bir şans vermişlerdi.

Herkes ünlü futbolcunun Merve Sanay ile ilgili açıklama yapıp yapmayacağını beklerken 'Geri Çalhanoğlu, kızları Liya'yı kucağına almak için gün sayan Sinem Çalhanoğlu'nun bugün doğum gününü kutladı.

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Ünlü futbolcu, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla kutladı...

İşte o mesaj: "Tanıştığım en güçlü ve ilham veren kadınsın. Bizim küçük prensesimize dinyanın en harika annesi olman için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum iyi ki doğdun."


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Anahtar Kelimeler:
merve sanay hakan çalhanoğlu

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