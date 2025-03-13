Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler aynı takımda buluşuyor! Flaş transfer gelişmesi

Inter ve AC Milan'ın oyuncu için devreye girdiği, Zlatan Ibrahimovic'in de Milan için Güler'i yakın takibe aldığı aktarıldı.

BELİRLEYİCİ İSİM ÇALHANOĞLU

İtalyan basından bomba bir iddia geldi. Tuttosport'un haberine göre Arda Güler'in, Inter'e transferinde belirleyici isim Hakan Çalhanoğlu olabilir. Söz konusu haberde şu ifadeler yer alıyor, "Inter ve Real Madrid'in yolları pazarda büyük ölçüde kesişecek gibi görünüyor. Inter'in Nico Paz'ı takip ettiği bilinirken, İspanya'dan gelen haberlere göre Real Madrid Arda Güler'in transferine kapıyı açtı, tabii ki Türk oyuncunun kontrolünü elinde tutmaya devam etmek şartıyla ve bu sadece bir kiralama ya da -tercih edildiği üzere- geri satın alma opsiyonlu bir satış yoluyla gerçekleşebilir" denildi. Haberin devamında, "Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Arda Güler'i transfer etmek için bir avantaja sahip olduklarını düşünüyor. Güler, Inzaghi'nin elindeki forvet bataryasında eksik olan özelliklere sahip" ifadeleri kullanıldı.