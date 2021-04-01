Hakan Güner kimdir? Hakan Güner kaç yaşında? Hakan Güner nereli?

1961 doğum tarihli Hakan Güner, İzmir’de dünyaya gelmiştir. Hakan Güner, 1.82 metre boyunda, 95 kilo ve Başak burcudur. Oyunculuk ve yönetmenliğinin dışında ECA, İş Bankası ve Schweppes gibi markaların reklam filmlerinde yer almıştır. Son olarak 1 Nisan tarihinde ekranlara gelen yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Dr. Fazıl Küçük rolüne can vermektedir.

HAKAN GÜNER KİMDİR?

Hakan Güner, 17 Eylül 1961 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Orta öğretim eğitimini İzmir Kabataş Lisesi’nde tamamlamıştır.

Yüksek öğretim eğitimine İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü ile devam eden Hakan Güner, mezuniyetinin ardından çok sayıda oyunda sahne almıştır.

Oyunculuğun yanı sıra, yönetmenlik de yapmış, ayrıca ECA, İş Bankası, Schweppes gibi reklam filmlerinde de oynamıştır.

Kurt Kapanı, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda da yer alan Hakan Güner, şimdilerde ise TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmaktadır

Başak burcu özelliklerine sahip olan Hakan Güner, 1.82 metre uzunlukta ve 95 kilogram ağırlıktadır.