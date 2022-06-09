Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor Batuhan'a gönderme! "Deveye hendek atlatmaktan zor"

Survivor 2022 All Star yarışmasında dün akşam konseyde yaşanan Ayşe ve Batuhan gerginliği yarışmaya adeta damgasını vurdu. Batuhan'ın konseyde sarf ettiği cümleler ve tartışmadaki halleri sonrasında, Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'da sosyal medyada göndermede bulundu.

BATUHAN VE AYŞE'NİN TARTIŞMASI DAMGA VURDU

Survivor 2022 All Star'da dün akşam dokunulmazlık oyunu sonrasında adada yaşanan Ayşe ve Batuhan tartışması olay oldu. Batuhan'ın bencil olduğunu ve onun tavrı yüzünden oyunu kaybettiklerini ima eden Ayşe'ye, Batuhan'dan konseyde sert sözler geldi.

HAKAN HATİPOĞLU KAYITSIZ KALMADI

Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu, dün akşam Survivor'da yaşanan Ayşe ve Batuhan gerginliği sonrasında sosyal medyada kayıtsız kalmadı.

Bir Survivor izleyicisinin Batuhan hakkındaki sözlerini kendi profilinde alıntılayan Hakan Hatipoğlu olay oldu. Sosyal medya kullanıcısının, "Batuhan'la konuşmak bir şey anlatmak deveye hendek atlatmaktan zor valla" sözlerini kendi profilinde alıntılayan Hatipoğlu, oldukça dikkat çekti.

