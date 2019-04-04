Hakan Hatipoğlu: O takımda aşk izleyeceğiz

Survivor'da Beyaz takımdaki ilk izlenimler Survivor Panorama yorumcuları tarafından olumlu oldu.

Beyaz takım için enerjileri yüksek olan, eğlenceli takım benzetmesinde bulunan İhsan Tarkan, siyah takım için kolej takımı havasında olduklarını ifade etti.

Hakan Hatipoğlu, siyah takım için güldüren bir yorumda bulunarak, 'aşk izleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Dalaka’nın takımı siyah takımda; Sude, Dimitra, Melisa, Elpida, Atakan, Panagiotis, Yusuf, Spyros, Emre var.

DALAKA VE ATAKAN BİRBİRİNDEN Mİ HOŞLANIYOR?

Daha önce Survivor'da Katerina Dalaka’nın Atakan hakkındaki bazı açıklamaları, akıllara ‘Dalaka, Atakan’a aşık mı, hoşlanıyor mu?’ sorularını getirmişti.

Dalaka, Atakan ile ilgili düşüncelerini şu şekilde belirtmişti: “Sanırım parkura dönüp tekrar yarışmaya başlaması ona iyi gelecek. Ona uğur getiren bilekliğini bana verdi. Çok sempati duyduğun bazı insanlar vardır. Tanımadığın insanlar arasında, bazen aniden kalbinin içinde oluyor. O kişiyi tanımamana rağmen o kişiye sempati duyuyorsun.”



