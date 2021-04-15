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Hakan Keleş: 44 yıllık hasrete son vermek istiyoruz

15.04.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Giresun şehrinin 44 yıllık lig hasretine bir son vermek istediklerini ifade ederken, "Hak ettiğimiz bir şampiyonluk var. İnşallah onu da almayı başaracağız" diye konuştu.

Hakan Keleş: 44 yıllık hasrete son vermek istiyoruz

GZT Giresunspor, ligin 30. haftasında evinde oynadığı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasından 2-1’lik skorla galip ayrılırken şampiyonluğun en büyük adayı olarak emin adımlarla ilerliyor.

En yakın rakibine 5 puan fark atan GZT Giresunspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların başarılı teknik adamı Hakan Keleş, "Hedefimize çok yaklaştık. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Ligin 31. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olacak olan Çotanakların Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Son haftalarda çok önemli galibiyetler aldık, aldığımız bu puanlar bizim için çok önemliydi. Sahaya her zaman olduğu gibi mutlak galibiyet düşüncesi ile çıktık ve kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktu. Oyuncularımda sahaya çıkarak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu ve istediğimiz sonucu elde etmemizi sağladılar. İyi bir oyunla kazandık. Beni memnun eden müthiş bir oyun sergilememiz oldu. Çocukların istek ve arzuları muhteşemdi. Tüm oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Adana Demirspor karşılaşmasının şampiyonluğa giden yolda önemli bir maç olacağını ifade eden Keleş, "Önümüzde ligin iddialı takımlarından olan Adana Demirspor ile maçımız var. Bu maçı kazandığımızda birçok şeyi bitirmiş olacağız, rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Sezon başından bu yana olduğu gibi biz maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Şu an için tüm düşüncemiz ve hazırlığımız cumartesi günü oynayacağımız Adana Demirspor maçına yönelik. Başka bir şey düşünmüyoruz. Keçiörengücü karşısında hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk var. İnşallah onu da almayı başaracağız. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz bir gerçek var o da bu şehrin 44 yıllık hasretine son vermek. Biz bu yolda çok mesafe kat ettik. Bu zamana kadar hesaplarımızı geçen seneye göre yapmıştık. Ancak yarış geçen yıla göre altı yedi puan üzerinde gidiyor. Şu an 70 puan yetecek gibi görünüyor ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. İnanıyorum ki bu yolun sonunda da hedefe ulaşan taraf biz olacağız. Buna olan inancım tam" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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