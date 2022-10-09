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Hakan Keleş: “Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı”

09.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş maçının ardından, “Berabere kalsaydık bizim için bir moral olacaktı. Kazanacak bir oyun sergilemedik” dedi.

Hakan Keleş: “Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı”

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Giresunspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, şunları kaydetti:

“Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama kazanacak bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun sergiledik. Bunun biraz da zeminden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü rakip de zeminden çok şikayetçiydi. Bizim oyuncularımız da zeminden çok şikayet etti. Biz daha iyi pas yapan takımız. Pas hataları bize problem çıkardı. Geriden oyun kurarken biraz zorluklar çektik. Rakibin de ön baskıları bizi zorladı. Onun için ilk yarı sorunlar yaşadık. Ama ikinci yarı biraz daha derli toplu bir oyun sergiledik. İstekli arzulu ve coşkuluyduk. İlk yarı yediğimiz bir gol, VAR’dan dönen bir ofsayt golü var. Sonra arandı, bulundu bir penaltı var. Son dakikalarda attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Çizginin biraz hatalı olduğunu düşünüyorum. Ama inanacağız ve güveneceğiz. Berabere kalsaydık bizim için bir moral olacaktı. Kazanacak bir oyun sergilemedik. Biz daha iyi şeyler yapacağız. Buna inansınlar ve güvensinler. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Alanya maçının biraz etkileri var diye düşünüyorum. Oyuncular oyunu oturtmakta bugün zorlandı. Rakibimiz de kadro kalitesi açısından inanılmaz güçlü bir takım. Bu konuda zorluklar çektik. Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı. Önümüzdeki maça hazırlanacağız.”

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