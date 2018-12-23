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Hakan Keleş: Ceza alırım diye konuşmuyorum

SİVASSPOR HABERLERİ  | 23.12.2018 22:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş ve teknik sorumlu Ersel Uzgur, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Hakan Keleş: Ceza alırım diye konuşmuyorum

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetiminden memnun olmadığını kaydeden Keleş, "Çok şey söylemek istiyorum ama ceza alırım diye söylemeyeceğim. Genel maçın kararları ile ilgili, verilen değil ama verilmeyen kararlar etkendi. Puan almak istiyorduk ama kısmet olmadı. Devreden sonra inşallah çıkışımızı devam ettireceğiz" dedi.

"ROBINHO'YU KESİNLİKLE VERMEYİZ"

Robinho'nun takımda kalacağını belirten Keleş, "Robinho ile hiç problemimiz yok. Bir takım için bence bir armağan. Biz ondan memnunuz, o da bizden memnun. İnşallah böyle devam eder. Robinho'yu kesinlikle vermeyi düşünmüyoruz, daha fazla takviye yapıp, daha iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ERSEL UZGUR: ÜST SIRALARA ÇIKMAK İSTİYORUZ

Mücadeleyi değerlendiren Demir Grup Sivasspor’da Teknik Sorumlusu Ersel Uzgur, “Bugün Sivasspor olarak elimizden gelen mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik goller de bulduk. Gönül isterdi ki ufak tefek hataları yapmayalım ve bunlar da golle sonuçlanmasın. Genel olarak oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz. Hedefimiz arayı iyi değerlendirip, iyi çalışıp, bir sonraki maçlarda daha iyi yerlere çıkabilmek” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız Robinho’nun başka bir takıma gideceği şeklinde çıkan haberler üzerine konuşan Uzgur, “Robinho gibi iyi bir oyuncuya herkes sahip olmak ister. Sivas’ta çok mutlu olduğunu söylüyor. Bizimle birlikte olacağına inanıyorum” dedi.

Son olarak Ziya’nın durumuyla ilgili konuşan Ersel Uzgur, “Ziya’nın sakatlığı tam olarak geçmedi. Ama Uğur da bugüne kadar görev yaptığı maçlarda iyi oynadı. Uğur hata yaptı ya da başka bir şey diye bireyselleştirmeyelim. Her oyuncumuz hata yaptı. Bundan sonraki süreçte tekrar bir değerlendirme yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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Demir Grup Sivasspor Hakan Keleş Ersel Uzgur

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