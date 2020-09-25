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Hakan Keleş: Galibiyetle moral bulmak istiyoruz

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, yarın oynayacakları Bursaspor maçından galibiyetle ayrılarak moral kazanmak istediklerini söyledi.

Hakan Keleş: Galibiyetle moral bulmak istiyoruz

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, Bursaspor mücadelesini kazanarak moral depolamanın hesaplarını yaptıklarını dile getirdi.

Zorlu mücadele öncesi yazılı açıklama yapan Teknik Direktör Hakan Keleş, ligin uzun bir maraton olduğu söyleyerek, “İlk maçta yeni bir kadro olmanın sıkıntılarını yaşadık. Ancak bu sıkıntıların üstesinden gelmek ve başarıya doğru hızla ilerlemek için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta evimizde oynadığımız karşılaşmada puan kaybı yaşamış olmaktan dolayı çok üzgünüz ama evimizde oynadığımız maçlarda puan kaybetmeyi düşünmüyoruz. Biz yeni bir kadro oluşturduk bu kadronun bizi bir üst Lig’e çıkaracağını düşünüyorum” dedi.

"GALİBİYETLE MORAL KAZANMAK İSTİYORUZ"

“Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Bursaspor karşılaşması var. Biz hazırlıklarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye Keleş, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Bursaspor’da ligin ilk haftasında deplasmanda aldıkları galibiyetle moral kazandılar. Biz de evimizde kaybettiğimiz puanları bu maçta telafi etmek için kazanmaya gidiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. Bunu sahaya yansıttığımızda galibiyetin geleceğini biliyoruz. Milli takım arasına kadar ne kadar az kayıpla girersek, arada yapacağımız çalışmalarla yeni bir takım olmanın gerektirdiği uyum sorununu da aşacağımızı ve istediğimiz seviyeye geleceğimizi düşünüyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde takıma katılan Abdou Razack Traore’nin arkadaşlarıyla beraber çalışmalara başladığını söyleyen Teknik Direktör Keleş, “Traore takımımıza dahil olmadan önce Sivasspor ile iyi bir hazırlık kampı süreci geçirdi. Bu sebeple şu an hazır durumda. Takım ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan Marko Milinkoviç’in Bursaspor maçının ardından takım ile çalışmaya başlayacağını söyleyen Keleş, Keçiörengücü’nden transfer olan Levy Madinda'nın ise sezon öncesi çalışmalarında eksikleri olmasından dolayı henüz hazır olmadığını belirtti.

(İHA)

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