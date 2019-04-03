Hakan Keleş: Küme düşme barajını aşıp önümüze bakmak istiyoruz

Ligde üst üste 2 maç kazanarak seri yakalayan takımların puan cetvelinde üst sıralara yükseldiğine dikkati çeken Keleş, "Biz de iç sahadaki Kayserispor karşılaşmasından galibiyetle ayrıldığımız zaman Avrupa Ligi hedefini kovalamaya devam edeceğiz. Puan barajı birbirine çok yakın, seri yakalayan takım çıkışa geçiyor ve Avrupa Ligi'ni kovalamaya devam ediyor. Biz de bunun için uğraşacağız, inşallah bunda muvaffak oluruz." diye konuştu.

Hakan Keleş, ligin 27. hatasında 6 Nisan Cumartesi günü Sivas'ta Kayserispor ile yapacakları karşılaşmaya da değinerek, "Bizim için çok önemli bir maç, derbi maçı niteliğinde bakıyoruz. Anadolu derbisi, taraftarımız hazır, biz hazırız. Mutlak 3 puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle, iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz. Bir an önce kümede kalma barajını aşıp, önümüzdeki haftalara bakmak istiyoruz." dedi.

"EMRE HAK EDİYOR"

Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın A Milli Takım kadrosuna çağrılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Emre'nin bunu hak ettiğini vurgulayan Keleş, "Sadece Emre değil, birçok futbolcu bunu hak ediyor. Emre tabii ki genç oyuncumuz, iyi bir oyun sergiliyor. İnşallah ona olumlu bir şekilde yansır ve ondan güzel bir şekilde faydalanırız." ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı günden beri futbolcularla çok iyi diyalog içerisinde olduğuna işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Antrenman programlarını biraz onlara göre uyarlıyoruz. Arkadaşlık, dostluk çerçevesinde yürüyoruz. Rahat etmelerini, huzurlu olmalarını ve keyif almalarını istiyorum. Onlar da bunu sağlıyorlar, güzel bir iletişimimiz var, inşallah sezon sonuna kadar devam ederiz. Taraftarımız hazır durumdalar. Bizden Kayserispor maçı için çok özel istekleri var, inşallah onları mahcup etmeyiz. Bize inansınlar, güvensinler, onları mahcup etmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Göreve geldiğim günden beri destekleri var, onlara teşekkür ediyorum."

