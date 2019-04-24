SPOR

Hakan Keleş: Rizespor'dan puan alıp rahatlamak istiyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 24.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Rize, çok zor bir deplasman olacak. Hocasıyla iyi bir çıkış yakaladı, iyi bir hocaları var, iyi oyun oynuyorlar. Biz de deplasmanlarda iyi oynayan, puanlar alan bir takımız. Puan alıp rahatlamak istiyoruz" dedi.

Hakan Keleş: Rizespor'dan puan alıp rahatlamak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligde kalan her maçın zor geçeceğini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk defa takım halinde çalıştıklarını belirtti.

Takımda sürekli cezalı ve sakat futbolcuların olması nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ve 4 haftadır ligde kazanamadıklarını dile getiren Keleş, "Beşiktaş maçından puan veya puanlar alıp rahatlamak istiyorduk fakat Beşiktaş iki duran toptan galibiyet elde etti. Biz de puan alamadık." dedi.

Deplasmanda Çaykur Rizespor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakaladı, onlar da iyi oynuyorlar, Medipol Başakşehir'den de puan aldılar. Biz de puan almak için Rize'ye gideceğiz. İyi hazırlanacağız. Hak ettiğimiz puanı alıp biran önce rahatlamak istiyoruz. Zor bir döneme girdik ama inşallah üstesinden geleceğiz. Biran önce rahatlamak istiyoruz, onu da sağlayacağız. Ligde artık her maç zor. Görüyorsunuz Başakşehir de zorlanıyor, son haftalarda puanlar kaybediyor ama biz kendi işimize bakıyoruz. Her maça rakibe göre hazırlanıyoruz. Çaykur Rizespor maçı çok zor olacak. Hocasıyla iyi bir çıkış yakaladı, iyi bir hocaları var, iyi oyun oynuyorlar. Biz de deplasmanlarda iyi oynayan, puanlar alan bir takımız. Bu zor dönemi puan alıp rahatlamak istiyoruz. İnşallah biran önce alırız ve rahatlarız."

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor ligin 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Toplu koordinasyon, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde futbolcular çift kale maç yaptı.

Antrenmana, dinlendirilen Delvin N'Dinga katılmadı.

Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri de idmanı ziyaret ederek kırmızı-beyazlı ekip lehine tezahüratta bulundu.

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Hakan Keleş Demir Grup Sivasspor

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