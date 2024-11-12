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Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay'dan gözlerini alamadı! "Gurur duyuyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.11.2024 07:51
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Son dönemde aşkları parmakla gösterilen Hakan Kurtaş ve Birce Akalay, Woman of the Year ödül gecesinde şık tarzlarıyla dikkat çekti. Sevgilisinden gözlerini alamayan Hakan Kurtaş sözleriyle de gündem oldu.

Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay'dan gözlerini alamadı! "Gurur duyuyorum"

Son dönemde "Mezarlık", "Kuş Uçuşu", "Bir Cumhuriyet Şarkısı" gibi yapımlarda boy gösteren Birce Akalay, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, Woman of the Year ödül gecesinde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Gecede kırmızılar içinde boy gösteren Birce Akalay'a Hakan Kurtaş eşlik etti. Yakışıklı oyuncu sevgilisinden gözlerini alamazken sözleriyle de dikkat çekti.

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Kurtaş, sevgilisiyle gurur duyduğunu söylerken onun oyunculuğunu övmeden edemedi.

"Seve seve takip ettiğim bir aktrist öncelikle. Sevgilimden ve aşkımın sonrasında o yüzden gurur duyuyorum. Sevgilimle gurur duyuyorum" diyen Hakan Kurtaş sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada "Aşk be","Çok güzeller", "Hakan gibi sevgilim olsun bir milyon borcum olsun" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Hakan Kurtaş
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