Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 10 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Asil Gök ile haziran ayında nişanlanmıştı.

25 Kasım'da evlenecek olan Derya Uluğ, yakın arkadaşlarının katıldığı, aile arasında bir kına gecesi düzenledi.

Geleneklere uygun olarak kırmızı bir elbise giyen Uluğ, ilerleyen saatlerde de bindallı giyip, eline kına yaktı. Kına gecesi için geleneksel detayları tercih eden Derya Uluğ, özel tasarım tefiyle de poz verdi.



Eline kına yakılan Uluğ'un geceden paylaştığı kareler kısa sürede ilgi gördü.

Hayranları, Derya Uluğ için sosyal medyada yorum yağdırdı. Uzun zamandır bu anı bekleyen ünlü şarkıcı çok beğenildi.

Düğünü de merak edilen Derya Uluğ daha önce "Sade, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz" demişti.