Netflix'in ilk orijial Türk yapımı olan ve geçtiğimiz yıldan beri büyük bir heyecanla beklenen 'Hakan: Muhafız', 14 Aralık tarihinde yayına girdi. Dünya çapında en az 130 milyon abonesi olan Netflix'te Hakan: Muhafız'ın (The Protector) nasıl bir performans kaydedeceği bu yüzden merakla bekleniyor. Dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tüketen Netflix, kurumsal olarak büyüme stratejisi açısından kendi yapımlarına öncelik veriyor. Özellikle Türk dizilerinin ihracatında son yıllarda kaydedilen büyük ivme göz önünde bulundurulursa bu yapımın başarı kaydetmesi, platformda başka Türk yapımı Netflix dizilerinin çoğalmasını sağlayabilir. Dizinin şimdiden ikinci sezonunun çekileceğinin açıklamış olması ise yabana atılır bir ilgi görmediğinin bir kanıtı. 10 bölümü aynı anda yayına giren ve başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy'un Hakan adlı bir karakteri canlandırdığı dizi, İstanbul'da yaşayan ve olağanüstü güçlerinin farkına varan genç bir adamın hikayesini anlatıyor.

Hakan: Muhafız yabancılardan nasıl tepki aldı?

Kapalıçarşı'da babasının dükkanında çalışan Hakan, gizli, tarihi ve İstanbul'u korumakla görevli bir grubun üyesi olduğunu öğrenince yaşadığı modern hayattan başka bir dünyaya adım atar. Sultanahmet gibi tarihi mahallelere yer verdiği gibi İstanbul'un daha modern ve çağdaş yerlerini de arka planına alan dizinin yönetmenleri arasında Umut Aral, Gönenç Uyanık, Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki gibi isimler var. Çağatay Ulusoy'un yanı sıra dizinin diğer oyuncuları arasında Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

Diziyle ilgili yayımlanan yabancı eleştiri yazılarından biri Joe Keller'a ait. New York Times, Slate, Salon, Vanity Fair ve Playboy gibi yayınlar için televizyon eleştirileri yazan Keller, Decider isimli internet sitesinde yayımlanan makalesinde dizinin izlenmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor. "Dizinin ilk bölümü sizi içine çekiyor, modern İstanbul'da geçen tarihi bir savaş fikri bizim için çok ilgi çekici" diyen Keller, şu yorumda bulunuyor: "Hakan: Muhafız, gizemli etmenleri, modern dünyanın iş rekabetini ve sıradan bir adamın rüyalarını bir araya getirerek şaşırtıcı bir şekilde çekici bir dizi ortaya çıkarıyor."

Keller'a göre bunun sebeplerinden biri, Netflix'in popüler dizilerinden olan Narcos'un yapımcılarından Jason George ve Oscar ödüllü Amerikan filmi Argo'nun yapımcılarından Alex Sutherland'ın dizi ekibinin içinde yer alması. Keller, dizinin ilk bölümünün son yıllarda izlediği çoğu dizinin aksine hikayenin makul bir şekilde ilerlemesini sağlayan bir hızda başladığını vurguluyor.

'Yılın en çok beklenen yapımlarından biri sonunda başladı' Latin Amerika başta olmak üzere İspanyolca konuşan ülkelerde Türk dizileri son yıllarda çok fazla izleniyor. İspanya'nın günlük gazetelerinde olan La Vanguardia, dizinin yayına girmesini 'Yılın en çok beklenen yapımlarından biri sonunda başladı' diyerek duyurdu. Yine İspanya'nın bir diğer günlük gazetelerinden olan Público'da diziyle ilgili bir eleştiri yayımlayan gazeteci María José Arias, dizinin senaryosunun yüzde yüz orijinal olmadığını ve diğer süper kahraman hikayeleriyle benzerlikler taşıdığını söylüyor. Ancak Arias'a göre buna rağmen dizinin hikayesi, karakterlerin aldığı farklı dönemeçler ve karizmatik bir karakter olan Hakan sayesinde izlemesi ilginç bir hal alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları arasında ise dizideki Hakan karakteri ile BBC yapımı olan ve ilk sezonu Netflix'te de yayımlanan Bodyguard dizisi arasında benzerlik kuranlar var. Richard Madden'ın başrolünde olduğu Bodyguard dizisinde İngiltere İçişleri Bakanı ve özel koruması arasındaki ilişki anlatılıyor. BBC'nin bu yıl en çok izlenen dizisi olan Bodyguard'da oynayan Richard Madden ve Hakan: Muhafız'da daha sonra özel koruma işine giren Çağatay Ulusoy arasında benzerlik kuruluyor.

Sinema ve televizyon filmleri, film oyuncuları ve diziler hakkında bilgiler barındıran ve dünyanın en büyük online sinema veri tabanlarından olan IMDb'de (Internet Movie Database) Hakan: Muhafız'ın puanı, gösterime girdiği ilk hafta sonunun ardından 10 üzerinden 8,3.

Dizi şimdiye kadar bu platformda 10 bine yakın oylama aldı. Sitede popülaritesi yükselesen diziyle ilgili yapılan en olumsuz eleştiriler, dizinin konusunun klişe olduğuna yönelik.