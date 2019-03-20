Hakan Özmert: Nazım Sangare milli takımı hak ediyor

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Hakan Özmert, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.
Akdeniz temsilcisinde 4 gol 4 asistlik performans gösteren tecrübeli oyuncu, Totemle.com’a özel açıklamalarda bulundu.
Hakan Özmert’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
“LİG ARASINA GALİBİYETLE GİRMEK ÖNEMLİ”
"Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında aldığımız mağlubiyetler bizi üzmüştü. 5-0 yenildiğimiz Galatasaray maçında aslında iyi mücadele ettik. Skora rağmen maçın adamı Muslera oldu. Son Alanyaspor maçında 3 gollü galibiyet bizim adımıza sevindirici oldu. Alt sıralardan kopup yukarıya doğru bakma yolunda kritik bir karşılaşmaydı. Lige verilen araya güzel girdik, mutluyuz. İnşallah devamı gelir.”
“SKORA KATKI VERMEK BENİ MUTLU EDİYOR”
“Skora katkı yapmak beni mutlu ediyor. Hem gol hem asist açısından. Biz bir takımız tüm oyuncular teknik ekip çalışanlar yönetim taraftarlar hepimiz bir parçayız. Kendi performansımı değerlendirecek olursam daha iyi olmak adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu performansımı sürdürmek daha çok katkı vermek istiyorum. Umarım böyle devam eder.”
“BÜLENT KORKMAZ’IN PAYI YÜKSEK”
“Bülent Korkmaz çok iyi bir teknik adam. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Tüm zamanını tesislerde harcıyor. Rakip analizi üst düzeyde. Bizim adımıza önemli bir avantaj. Takımın geldiği noktada payı çok yüksek. İşini seven, disiplinli bir antrenör. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Umarım çok daha başarılı olur, güzel başarılara imza atar.”
“LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRME HEDEFİMİZ VAR”
“Sezon başı zorlu bir süreçten geçmiştik. Çok sıkıntılar çektik. İlk hedefimiz kümede kalmaktı. Haftalar ilerledikçe hedef kendini belirleyecektir. Olabildiğince en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz. Antalyaspor’un ligi en iyi yerde bitirmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
“MİLLİ TAKIM KAYBETTİĞİNDE SEVİNENLER VAR...”
“Milli Takım çok hassas bir konu. Milli maçlar duygusundan ülke olarak uzaklaştık. Eskiden Milli Takım maçları olduğunda hayat dururdu. Tüm herkes o heyecanı, duyguyu yaşardı. Şuan milli takım kaybettiğinde üzülenden çok sevinen insanlar görüyorum. Bu beni çok üzüyor. Milli formayı giymek her zaman gururdur, onurdur. Neden bu heyecanı kaybettik bilmiyorum. Belki hoca seçimi, oyuncu seçimi durumlarından olabilir, bilemiyorum. Eski heyecanın, eski duyguların geri gelmesi gerek. Sonuçta bu Türk Milli Takımı. Bu özel bir şey. İnşallah eski günleri, eski heyecanları geri yaşarız. Hatta daha iyisini yaşarız.”
“ŞENOL HOCA İLE GÜZEL İŞLERE İMZA ATARIZ”
“Şenol Güneş ile yeni bir oluşum içerisindeyiz. Oluşturduğu kadro düzgün bir oluşum yaptı. Anadolu takımlarında çıkış yapan, formda oyuncuları davet etti. Bu güzel mesajdı. Umarım devamı gelir. Milli takım formda olan, performansı iyi olan hangi yaş olursa olsun katkı verebilecek herkesin çağrılması gereken bir yer. Umarım çok başarılı olur, güzel işlere imza atılır.”
“YABANCI DURUMUNDAN ÇOK...”
“Yabancı sayısının azalması çoğalması durumunu bilemiyorum. Bizim için önemli olan alt yapıların iyi olması. Çocukları yetiştiren hocaları yetiştirmek gerek. Alt yapıda çalışan hocalar Türkiye genelinde bence çok donanımlı değil. Çocuk yetiştirmek, onun psikolojisini anlayabilmek bunları becerebilmek lazım. Şu anda Altınordu örneği var. Böyle takımların sayısı çoğalmalı ki gençler yetişsin. Değişime üstten değil alttan başlamak gerek. Hep üstteki bir şeyleri düzeltmeye sonra da alttan gelmesini bekliyoruz. Tesislere, beslenmeye, gelişime, alt yapıya önem vermezsek olmaz.
“ESKİDEN SOKAKTA TOP OYNARDIK..."
“Eskiden sokak futbolu vardı. Sabahtan akşama kadar top oynardık. Hava karardığında topu görmediğim zaman eve giderdim ben. Şimdiki çocuklar öyle değil. Sabahtan akşama kadar ellerinde telefon var. Bir işi sürekli yapan ile haftada 3-5 idmana giderek 10 dakika topla oynayarak bir futbolcuyu geliştiremezsiniz. Bu mümkün değil. Çıksa bile parmak sayısını geçmez. Sokak futbolu olmadığı için çocukların çok daha fazla maç oynaması lazım. Bu konudan bakmak gerek.”
“NAZIM, MİLLİ TAKIM’DA OLMAYI HAK EDİYOR”
“Nazım ile yaklaşık 1 senedir beraberiz. Kendini çok geliştirdi, çok aşama kaydetti. Çalışmayı çok seviyor, iyi niyetli bir kardeşimiz. Son günlerde Milli takım polemiği var. Hak ettiğini düşünüyorum. Umarım performansını devam ettirir ve Milli Takım’da forma giyer. Allah yolunu açık etsin.”
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