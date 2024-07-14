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Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in o hallerini görenlerin aklına Hacı Sabancı geldi! "Bunlar ailece sıkıştırıyor demek ki..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.07.2024 08:44
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Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel bir süredir Hakan Sabancı ile beraber. Birlikte görüntülenen ikilinin o halleri akla Hacı Sabancı'yı getirdi.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in o hallerini görenlerin aklına Hacı Sabancı geldi! "Bunlar ailece sıkıştırıyor demek ki..."

MYNET-Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, ilişkide saygının çok önemli olduğunu vurgulamıştı.

Sevgilisiyle sık sık yurt dışına çıkan Hande Erçel yine soluğu yurt dışında aldı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Londra'da bir mağazada böyle görüntülendi. GazeteMagazin'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın diline düştü.

İkilinin o görüntülerini görenlerin aklına Hacı Sabancı geldi.

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Hacı Sabancı'nın 2020 yazında o dönem nişanlısı olan Nazlı Kayı'yı zorla öptüğü anlar sosyal medya gündem olmuştu.

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Hakan Sabancı'yla Hande Erçel'i görenler o pozları hatırlayarak "Bunlar ailece sıkıştırıyor demek ki...", "Ya Hacı'nın izinde", "Ya çok iyi fotolar" yorumlarında bulundu.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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