Kapanmak istiyordu! Cezaevinden çıkan Nihal Candan'dan deniz pozu

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti.

Tahliyesi sonrasında gerek açıklamaları gerekse kuaföre gitmesi gibi olaylarla gündeme gelen Candan geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya da döndü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nihal Candan son olarak günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söylemişti.

"Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkcası..." diyerek dikkat çeken Candan bu sefer denizin içinden paylaştı.

Tatilde olan Nihal Candan'ın tatil pozlarına pek çok yorum geldi. Takipçileri "Ne güzel hayat", "E hani kapanıyordun?", "Kardeşin içerideyken ne saçma" yorumlarında bulundu.





