MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kapanmak istiyordu! Cezaevinden çıkan Nihal Candan'dan deniz pozu

Kapanmak istiyordu! Cezaevinden çıkan Nihal Candan'dan deniz pozu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.07.2024 07:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kasım ayında tutuklanmış ve anoreksiya hastalığına yakalanması sonucu nisan ayının sonunda tahliye edilmişti. Kapanmak istediğini söyleyerek gündeme gelen Nihal Candan'dan denizde poz geldi.

Kapanmak istiyordu! Cezaevinden çıkan Nihal Candan'dan deniz pozu

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti.

Tahliyesi sonrasında gerek açıklamaları gerekse kuaföre gitmesi gibi olaylarla gündeme gelen Candan geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya da döndü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nihal Candan son olarak günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söylemişti.

1

"Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkcası..." diyerek dikkat çeken Candan bu sefer denizin içinden paylaştı.

2

Tatilde olan Nihal Candan'ın tatil pozlarına pek çok yorum geldi. Takipçileri "Ne güzel hayat", "E hani kapanıyordun?", "Kardeşin içerideyken ne saçma" yorumlarında bulundu.

u

Express
Pahalılıktan o da yakındı! 'Aptal aptal fiyatlar' diyerek esnafı uyardı Pahalılıktan o da yakındı! 'Aptal aptal fiyatlar' diyerek esnafı uyardı
Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan
En Çok Okunan Haberler
Donald Trump'a suikast girişimi! Mitingde konuşma yaptığı sırada açılan ateşle yaralandı!

Donald Trump'a suikast girişimi! Mitingde konuşma yaptığı sırada açılan ateşle yaralandı!

Elektrik akımı faciası sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Elektrik akımı faciası sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama

İzmir'deki kahreden olayda hayatını kaybetmişti! Tıp fakültesi öğrencisi Özge'nin son videosu ortaya çıktı!

İzmir'deki kahreden olayda hayatını kaybetmişti! Tıp fakültesi öğrencisi Özge'nin son videosu ortaya çıktı!

İlk kez açık açık söylediler: 'Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olur'

İlk kez açık açık söylediler: 'Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olur'

'Bir formül bulduk' diye açıkladı! AK Partili Elitaş: 'Muhalefet partisi ile baş başa verdik'

'Bir formül bulduk' diye açıkladı! AK Partili Elitaş: 'Muhalefet partisi ile baş başa verdik'

Türkiye sınırına ilerliyor! Vatandaşlar ve ekipler teyakkuzda

Türkiye sınırına ilerliyor! Vatandaşlar ve ekipler teyakkuzda

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.