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  4. Hakan Sabancı'ya ifşa şoku! Aygün Aydın bütün mesajları yayınladı

Hakan Sabancı'ya ifşa şoku! Aygün Aydın bütün mesajları yayınladı

17.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları öne sürülen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Aydın, Sabancı'nın çapkınlıklarından bunalınca mesajlarını ifşa etti.

Hakan Sabancı'ya ifşa şoku! Aygün Aydın bütün mesajları yayınladı

Bu zamana kadar çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aygün Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti.

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Bununla da yetinmeyen Aygün Aydın, sevgilisinin beğendiği kızları da tek tek paylaştı.

'S.RTÜK' GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Aygün Aydın, yaptığı paylaşıma şu notu düştü: “Ben ve dikkatini çekmeye çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu s.rtüklerle nasıl baş edeyim? Pes ediyorum.”
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GÖZLER SABANCI'YA ÇEVRİLDİ

Aygün Aydın'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.

Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı’nın bu ifşalar sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

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Instagram
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Tabiki bir açıklama yapmayacak. maziden bir kadın olarak kalacak.Kalmalıda.

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