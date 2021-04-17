Hakan Sabancı'ya ifşa şoku! Aygün Aydın bütün mesajları yayınladı

Bu zamana kadar çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aygün Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti.

Bununla da yetinmeyen Aygün Aydın, sevgilisinin beğendiği kızları da tek tek paylaştı.

'S.RTÜK' GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Aygün Aydın, yaptığı paylaşıma şu notu düştü: “Ben ve dikkatini çekmeye çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu s.rtüklerle nasıl baş edeyim? Pes ediyorum.”



GÖZLER SABANCI'YA ÇEVRİLDİ

Aygün Aydın'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.

Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı’nın bu ifşalar sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.



