Hakan Sabancı yeni aşka yelken açtı! Aygün Aydın'dan yatak odası ifşası geldi

Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı iddialarının ardından çılgına dönen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir adamın yatak fotoğrafını paylaştı.

Aygün Aydın'dan olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Hakan Sabancı ile ilgili geçtiğimiz gün flaş bir iddia ortaya atıldı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta sonu oyuncu Dilara Aksüyek ile Sarıyer'de bulunan bir restoranda bir araya geldi.

Hakan Sabancı ve son olarak kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay ile birliktelik yaşayan Dilara Aksüyek'in gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı öne sürüldü. Sabancı ve Aksüyek'in haklarında çıkan bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu olurken Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bomba yorum gecikmedi.



AŞK İDDİALARI AYGÜN AYDIN'I KIZDIRDI

'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumları, Aygün Aydın'ı kızdırdı.

Bir süre önce, "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın, kendini tutamadı.

"BANA BENZEMEK İÇİN..."

Kıskançlık krizine giren Aygün Aydın önce, "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı. Aydın, daha sonra oyuncunun estetikli olduğunu bunu da kendisine benzemek için yaptığını söyledi.

YATAK ODASI İFŞASI GELDİ

Aygün Aydın, "Beni kıskanıyor" yorumundan sonra, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir erkeğin yatakta çıplak fotoğrafını paylaştı.

Aydın, paylaştığı fotoğrafın altına, "Bence harika bir nevresim. Yeni yıl için nevresim linki hazırlıyorum size." notunu düştü.

''HAPİSTEN ÇIKAMAYACAK GİBİ''

Söz konusu fotoğrafın ardından sosyal medya kullanıcıları, Aygün Aydın hakkında, "Hakan Sabancı'ya kafayı taktı", "Hapislerden çıkamayacak gibi", "Saplantı fobisi yarattı" gibi yorumlarda bulundu.

