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  4. Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın bu sefer hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüleri paylaştı

Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın bu sefer hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüleri paylaştı

11.05.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı’yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın’ın şaşırtıcı paylaşımları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını içeceğine ilaç atmakla suçlayan Aygün Aydın şimdi de hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüleri paylaştı.

Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın bu sefer hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüleri paylaştı

Geçtiğimiz ay Hakan Sabancı’yı ifşa ettiği mesajlarla gündeme gelen ve bir daha da düşmeyen Aygün Aydın, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı.

Geçtiğimiz gün Hakan Sabancı’yı kadına şiddetten ötürü şikayet ettiğini söyleyen genç kadın, yaptığı video paylaşımda Hakan Sabancı'ya seslenerek, "Bir de malum gecenin sabahı arkadaşlarının haberim olmadan içkime hap attığını biliyor muydun aramızı bozmak için. O an anlamamıştım arkadaşlarının ne saçmaladıklarını, 'Bu özel olandan değil...' Ben kendime gelip anladığımda artık her şey sarpa sarmıştı" diyerek çok şaşırtmıştı.

Aygün Aydın Hakan Sabancı gündeminden vazgeçmiyor! "Arkadaşların içkime hap attı"Aygün Aydın Hakan Sabancı gündeminden vazgeçmiyor! "Arkadaşların içkime hap attı"

AYGÜN AYDIN’DAN “HAMİLEYİM” İMASI!

Aygün Aydın, Instagram'da paylaştığı bir ultrason görüntüsüyle hamile olduğu algısını yarattı. Tabii kafalarda tek bir soru işareti oluştu: “Acaba bu Hakan Sabancı bebeği mi?”

Ekran Alıntısı

Aygün Aydın, ultrason fotoğrafının kime ait olduğunu belirtmediği paylaşımına "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" notunu düştü.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Aygün Aydın’ın paylaştığı ultrason fotoğrafının bir köpeğe ait olduğu iddia edildi.

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Aygün Aydın
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