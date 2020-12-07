Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! 'Kan bulundu organ da bulunmak üzere'

Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan sanatçının, organ nakline ihtiyacı olduğuna dair haberler sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.

Şarkıcı Işın Karaca ise sosyal medya hesabından Taşıyan’ın organ nakline ihtiyacı olmadığını duyurmuştu.

47 yaşındaki Taşıyan’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan’ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim.” (Uçankuş)

