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Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! 'Kan bulundu organ da bulunmak üzere'

07.12.2020 17:42 | Son Güncelleme:
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Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! 'Kan bulundu organ da bulunmak üzere'

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan’ın hastaneye kaldırıldığını ve organ nakline ihtiyacı olduğunu duyurdu. Taşıyan'ın geçtiğimiz ay zor günler geçirdiği ortaya çıkmış ve Sağlık Bakanlığı'ndan kendisine yardım eli uzatılmıştı.

Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan sanatçının, organ nakline ihtiyacı olduğuna dair haberler sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.

Şarkıcı Işın Karaca ise sosyal medya hesabından Taşıyan’ın organ nakline ihtiyacı olmadığını duyurmuştu.

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47 yaşındaki Taşıyan’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan’ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim.” (Uçankuş)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
İnsanın kendine yaptığını hiç kimse yapmıyor. İyi sanatçıydı kendi kendini tüketti. Yazık...
İleri derecede alkol ve uyuşturucu bagılmlısı nakil olsa bile ömür boyu günde 10 tane bagışıkliık için ilaç içmesi gerekmekte ve alkol yada uyuşturucu kullanırsaki kullanmaya devam edecektir çünkü hakan bey fiziki alkol baglımlısıdır ucunda 1 saat sonra ölmekte olsa alkolü bırakamaz yani nakil yaşama yı isteyen genç saglıklı madde kullanmayanlara yapılmalı
atlatırsın kral

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