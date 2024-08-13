Hakan Ural'dan Fenerbahçe yönetimine 'siyah forma' çağrısı! 'Haksızlıklara karşı tüm dünya isyanımızı görsün'

Sarı lacivertli taraftarlar arasında zaman zaman maçları izleyen Fenerbahçe taraftarı olan Hakan Ural, Lille maçı öncesinde sosyal medyadan camiaya çağrı yaparak 'siyah forma' çağrısı yaptı.

Son yıllarda özellikle yurt dışı deplasmanlarında Fenerbahçe taraftarının siyah formalarla maça geldiğini belirten Hakan Ural, 'Bunu canı gönülden destekliyorum. Fenerbahçe'nin kendi ülkesinde maruz kaldığı haksızlıkları ölümsüzleştirmek için net olarak siyah forma çıkarılmalıdır.' dedi.

HAKAN URAL'DAN CAMİAYA ÇAĞRI: ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU'NU SİMSİYAH HAYAL EDİN

Sözlerine devam eden Hakan Ural, 'Tüm dünya görsün, bu nereden çıktı desin. İsyanımızı herkes görsün. Bu tepki ölümsüzleşsin. Kulüp bunu resmi açıklayıp bu formayı çıkartarak anormal bir gelir de elde edebilir. Sürekli tekrar eden haksızlıklar akarşı söz bitti, simyisah bir Şükrü Saraçoğlu hayal edin. Atılan her türlü çamuru da izah etmek zaruri olur, gelecek nesiller bilir ve bilinçlenir' ifadelerini kullandı.