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  4. Hakan Ural'dan şaşırtan Z kuşağı çıkışı! 'Oy kullanmamalı'

Hakan Ural'dan şaşırtan Z kuşağı çıkışı! 'Oy kullanmamalı'

27.05.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hakan Ural, "Neler Oluyor Hayatta'nın canlı yayınında dikkat çeken açıklamada bulundu. "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural, sosyal medyada tepki çekti.

Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.

"Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Ural, Z kuşağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEDE SİYASETLE BİR ALAKAN YOK"

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."


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Hakan Ural
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