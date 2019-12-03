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Hakan Ural'dan tepki çeken sözler! 'Polemiğe girersen yersin dayağı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:27 | Son Güncelleme

Hakan Ural sunuculuk yaptığı programda, hasta yakını tarafından şiddete maruz kalan doktor için, "Kadınla polemiğe girersen yersin dayağı" dedi. Söylediği sözden sonra ise Twitter'da Hakan Ural'a tepki çığ gibi büyüdü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” adlı programda sunuculuk yapan Hakan Ural, şiddete maruz kalan doktorla ilgili kurduğu cümelelerle sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isim tepkilere karşılık “Ne ön yargılı insanlarsınız. Biri taş atıyor alayınız tuzla koşuyorsunuz” demekle yetindi.

ÖNCE KÜFÜR ETTİ, SONRA DARP ETMEYE ÇALIŞTI

Pendik’te bir aile sağlığı merkezinde kimliksiz işlem yaptıramayan N.T. isimli kadın, durumu eşine anlattı. Eşine bağırdığı iddiasıyla doktorun odasını basan Ö.T. isimli şahıs ise doktora küfürler edip, doktoru darp etmek için elinde fırçayla doktora saldırmaya çalıştı. Kapıyı kilitleyen doktor darptan kıl payı kurtuldu. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Canlı yayın sırasında gündemle ilgili konular üzerine konuşan Hakan Ural, Pendik’te yaşanan şiddet olayının görüntüleriniz izledikten sonra şöyle konuştu:

"Kadınlara davranırken dikkatli olun. Sizin bağırdığınız kadın; birinin karısı, birinin kızı, birinin kız kardeşi. Bazı kadınlar var siz ona haklı ya da haksız şiddet uygularsan bir erkek olarak, sırf erkek olmak kontenjanından haksız çıkıyorsun. Şimdi benim karım eve gelip ağlayıp ‘Bana birisi bağırdı’ dediğinde ya da kızım gelip ağlasa ben artık doğruyu ya da haklıyı sorgulamıyorum. Ben size söyleyeyim siz de bilin."

"Haklıyken haksız çıkarsınız. Bu da şu demek değil; iş yapmanıza mani olacak, bir mobbinge de maruz kalacağınız anlamına gelmiyor. Haklıyken haksız çıkmamak için kadınlarla çok polemiğe girmeyin. O durumda ‘Hanımefendi bu tavrınız hiç hoş değil, ben size işlem yapmayacağım’ deyin. O orada bağırıp çağırırsın siz sabır gösterin. Karısı eve gelip ağlayarak ‘O adam bana bağırdı’ dediğinde o koca ‘Ne oldu?’ diye sormuyor. Gidip kafasını gözünü kırar."

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TEPKİLER BÜYÜDÜ

Canlı yayında sarfettiği sözlerin ardından sosyal medyada Hakan Ural’a karşı tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok kullanıcı #ŞiddetiÖvme etiketi altında ünlü isme, “Senden hekimler adına, sağlıkçılar adına, insanlık adına utandık”, “Sadece ahkam kesmeyi bilen şovmen” diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Karşılaştığı binlerce tepki mesajından sonra Hakan Ural, Instagram hesabınadn bir takipçisine verdiği cevapta, “Ne ön yargılı insanlarsınız ya hu. -miş, -muş’la linç etmeye adam arıyorsunuz. Ne olmuş desem -miş, -muş dışında bir doneniz yok. Neyi nasıl eleştirdiğinizi bilmiyorsunuz. 5 yıldır program yapıyorum, benim kadar bu ülkede özellikle şiddeti eleştiren bir ikinci insan var mı? Gerek sağlıkçı arkadaşlar olsun gerek hanım, gerek çocuklara ter türlü şiddete… Algı sorunu olan ne yediği belirsiz biri bir taş atıyor, alayınız tuzla koşuyorsunuz. Yuh” dedi.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hakan ural haklı.Doktorlar insan gibi davransın hastalara kötü davranıyorlar ve çileden çıkıyor insanlar
şiddete tabi ki hayır ama hastayı hakir gören densiz doktorlarada hayır herkes edebini bilecek doktor olmak ona bağırıp çağırma hakkı doğurmuyor...Herkes zaten ateşlenmeyi bekleyen fitil gibi kardeşim
Bazı doktorların dilinde çiçek var bazılarında da dikenli kaktüs. Hiç kimse hiç bir şekilde şiddeti haketmez ama saygıyı da herkes her hasta hakeder.
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