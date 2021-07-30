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  4. Hakan Ural'ın duygu dolu anları! Gözyaşlarını zor tuttu

Hakan Ural'ın duygu dolu anları! Gözyaşlarını zor tuttu

30.07.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye siyaset bilimcisi, yazar Süleyman Seyfi Öğün’ün kendisine attığı mesajı okuyan Hakan Ural stüdyoda duygu dolu anlar yaşadı.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında yorumcu Hakan Ural stüdyoda duygu dolu anlar yaşadı.

Kendisine yollanan mesajın içeriğine yer veren Hakan Ural cümlesine “Bu ülke çok daha kötü günler gördü, bizim neslin babaları İkinci Dünya Savaşı’nın yokluk devirlerini yaşamış” diye başladı. Mesajın devamında “Kararlılık ve duruşumuzu koruyacağız, umutsuz olmayacağız” sözlerini okurken kelimelerini güçlükle bitirdi. Yaşananlara üzüntüsünü “Yazık, ağrıma gidiyor, ülkeyi seven üzülür” diye bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Hakan Ural
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