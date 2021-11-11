Hakan Ural'ın sağlık durumuyla ilgili Deniz Akkaya'dan açıklama

Neler Oluyor Hayatta programında yorumculuk yapan Hakan Ural bir süredir ekranlardan uzakta. Hakan Ural'ın koronavirüs pozitif çıkmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Deniz Akkaya açıklamasında Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Akkaya açıklamasında "Az kaldı dönecek" yorumunda bulundu.

Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı da açıklama yapmış ve "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış Haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" demişti.



