Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta'da neden yok? Hakan Ural yoğun bakımda mı?

‘Neler Oluyor Hayatta’ programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural’ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Açıklamada “Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir” denilmişti.

YOĞUN BAKIMA MI KALDIRILDI?

Hakan Ural'ın durumuyla ilgili yeni bir iddia sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Hakan Ural'ın yoğun bakıma kaldırıldı.

Ancak Neler Oluyor Hayatta programında ise Ural'ın sağlığının iyi olduğu bilgisi verildi.

