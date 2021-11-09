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Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta'da neden yok? Hakan Ural yoğun bakımda mı?

09.11.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Neler Oluyor Hayatta' sunucusu Hakan Ural koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. İddialara göre Ural nefes darlığı çektiği için ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. Ancak programda yapılan açıklamaya göre Ural'ın sağlığı iyi.

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta'da neden yok? Hakan Ural yoğun bakımda mı?

‘Neler Oluyor Hayatta’ programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural’ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Açıklamada “Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir” denilmişti.

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YOĞUN BAKIMA MI KALDIRILDI?

Hakan Ural'ın durumuyla ilgili yeni bir iddia sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Hakan Ural'ın yoğun bakıma kaldırıldı.

Ancak Neler Oluyor Hayatta programında ise Ural'ın sağlığının iyi olduğu bilgisi verildi.

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Hakan Ural
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